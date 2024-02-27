росія закупила в Євросоюзі товарів на 500 млн дол. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192797-rosiya-zakupyla-v-ies-tovariv-dlya-oboronky-na-500-mln-dol-bloomberg.html

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Країна-агресор продовжує купувати західні товари для своєї «оборонки», попри санкції.

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За перші дев’ять місяців 2023 року росія закупила у Європейському Союзі товари для своєї військової промисловості на суму майже 500 млн дол. Чверть цих постачань прямувала безпосередньо з Євросоюзу, а решта була придбана через посередників у третіх країнах. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Автори статті переконують, що змогли ознайомитися із внутрішніми оцінками чиновників ЄС щодо виконання санкцій на постачання високопріоритетних товарів подвійного призначення — компонентів, деталей та електроніки, що використовуються в ракетній техніці та іншому високотехнологічному військовому виробництві.

В Євросоюзі виявили різке зростання експорту таких технологій до країн, які перепродують їх росіянам. Мова йде про Китай, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Сербію, Вірменію та країни Центральної Азії.

Зазначається, що експорт, що виріс у ці держави повністю компенсує скорочення прямих продажів російській федерації.

Нагадаємо, у січні Національне агентство з питань запобігання корупції заявляло, що у російській авіаційній ракеті типу Х-59 знайшли 42 деталі та компоненти іноземного виробництва.

Джерело: Bloomberg