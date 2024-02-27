Десантники ЗСУ знищили колони російської техніки. Фото:

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Російська армія не полишає спроб окупувати Новомихайлівку в Донецькій області.

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Обороняють цей населений пункт, зокрема, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Активні штурмові дії поблизу цього села відбуваються щодня. Часто ворог застосовує броньовану техніку, за допомогою якої підвозить піхоту, а також прикриває її дії вогнем гармат та кулеметів. Про це командування ДШВ Збройних сил України 27 лютого повідомило у Telegram.

Марунові берети з Миколаєва дають ворогу гідну відсіч, знищуючи його броньовану техніку ще на підході до своїх позицій. На кадрах, які опублікувала десантура видно, що бійці застосовують комплексну систему вогневого ураження — по ворогах гатять з артилерії та протитанкових ракетних комплексів. Також окупанти підриваються на мінах, по них працюють ударні дрони та БПЛА зі скидами.

Колони знищеної техніки ворога, яку видно на відео, найкраще доводять ефективність оборонних дій Таврійських десантників, — резюмували в ДШВ.

Нагадаємо, 22 лютого Третя штурмова бригада показала кадри нічного бою на Авдіївському напрямку: за ніч атак було знищено 35 окупантів, ще дев’ятьох взяли у полон.