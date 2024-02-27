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Сергій Пашинський вийшов з-під варти під заставу. Фото: УП
Пашинський вийшов з-під варти після внесення заставиhttps://racurs.ua/ua/n192795-pashynskyy-vyyshov-z-pid-varty-pislya-vnesennya-zastavy.htmlРакурс
Сергій Пашинський 27 лютого вийшов на свободу після внесення за нього застави.
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Зараз колишній народний депутат вже не перебуває під вартою, оскільки за нього внесли заставу у розмірі 272,5 млн грн. Кошти у повному обсязі внесли члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості. Про це екс-парламентар повідомив у Facebook.
Тільки що підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу, — йдеться у повідомленні.
Пашинський додав, що вже подав заяву про злочин щодо фальсифікації нібито його «розмов».
Нагадаємо, 26 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Сергію Пашинському, якого підозрюють у незаконному привласненні та продажі 97 тис. т конфіскованих державою нафтопродуктів. Колишнього політика завершували до 25 квітня, а застава була призначена в розмірі 272 млн грн.
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