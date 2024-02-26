Пашинського заарештували на два місяці із заставою 272 млн грн

Сергій Пашинський, фото: zhytomyr.city

https://racurs.ua/ua/n192774-pashynskogo-zaareshtuvaly-na-dva-misyaci-iz-zastavou-272-mln-grn.html

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Вищий антикорупційний суд сьогодні, 26 лютого, обрав запобіжний захід екс-нардепу Сергію Пашинському, якого підозрюють у незаконному привласненні та продажі 97 тис. т конфіскованих державою нафтопродуктів.

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Загалом запобіжний захід йому обирали три дні. Про це повідомляє видання «Громадське».

Пашинського заарештовано на два місяці — до 25 квітня, із можливістю внесення застави в розмірі 272 млн грн. Прокурор просив призначити йому 60 діб тримання під вартою з альтернативою застави у майже 300 млн грн.

Пашинського хотіли взяти на поруки офіцери ЗСУ Милослав Гай, Ігор Лапін та Іван Лісовий.

Раніше ВАКС відправив під варту із можливістю внесення понад 360 млн грн застави бізнесмена Сергія Тищенка, який фігурує у справі Пашинського.

Джерело: «Громадське»