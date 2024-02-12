Ексдепутат Пашинський отримав підозру від НАБУ, САП та СБУ у справі про мільярд гривень

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Ексдепутат Верховно Ради Сергій Пашинський отримав підозру від НАБУ, САП та СБУ.

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Пашинський — один з шести підозрюваних у справі про заволодіння понад 97 000 тонн арештованих нафтопродуктів на загальну суму 967 млн грн.

За даними слідства, у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства.

Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфері нафтового бізнесу та топпосадовець Адміністрації президента України (йдеться про Сергія Пашинського). Вони створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.

Надалі держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб'єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.

Загальна сума збитків становить 967 млн грн. Наразі підозрюються:

колишній топпосадовець Адміністрації президента України, співорганізатор;

підприємець, співорганізатор;

чотири члени групи.

Історія справи від слідства

У 2014 році держава конфіскувала майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів у структур Сергія Курченка.

Пашинський (був депутатом та працював в АП Петра Порошенка) організував так, щоб ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. Держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру Пашинського.

Посадовці цього держпідприємства сприяли продажу майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер ексдепутата.

Нафтопродукти реалізовувались на заправках цієї групи компаній та в інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми.

Для створення видимості, що арештовані нафтопродукти передані для потреб Міноборони, держпідприємство здійснило відповідні поставки на комерційній основі, за які Міноборони розрахувалося у повному обсязі. Але МОУ отримало всього 1,6% із т. зв. «нафтопродуктів Курченка».

Все решта — це були нафтопродукти закуплені у тієї ж групи компаній, яка, своєю чергою, закуповувала їх у рф та білорусі.

СБУ, САП та НАБУ вважають, що Пашинський забезпечував політичне прикриття цих оборудок використовуючи свій вплив та адмінресурс.