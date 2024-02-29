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С временно оккупированных территорий продолжают возвращать детей, фото: SaveUkraine

С ВОТ вернули еще пятерых детей — Херсонская ОВА

29 фев 2024, 13:11
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З тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще п’ятьох дітей.


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Про це сьогодні, 29 лютого, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ще двоє дівчаток і троє хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них — одна дитина-сирота. Вік дітей від 4 до 16 років, — зазначив чиновник.

За словами Прокудіна, зараз діти — у безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи.

Дякую організації Save Ukraine за цю важливу роботу. Від початку року вже вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини, — додав він.

Источник: Ракурс


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