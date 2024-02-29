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С временно оккупированных территорий продолжают возвращать детей, фото: SaveUkraine
С ВОТ вернули еще пятерых детей — Херсонская ОВАhttps://racurs.ua/n192857-s-vot-vernuli-esche-pyateryh-detey-hersonskaya-ova.htmlРакурс
З тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще п’ятьох дітей.
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Про це сьогодні, 29 лютого, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ще двоє дівчаток і троє хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них — одна дитина-сирота. Вік дітей від 4 до 16 років, — зазначив чиновник.
За словами Прокудіна, зараз діти — у безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи.
Дякую організації Save Ukraine за цю важливу роботу. Від початку року вже вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини, — додав він.
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