З тимчасово окупованих територій продовжують повертати дітей, фото: 1zoom

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З тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще п’ятьох дітей.

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Про це сьогодні, 29 лютого, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ще двоє дівчаток і троє хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них — одна дитина-сирота. Вік дітей від 4 до 16 років, — зазначив чиновник.

За словами Прокудіна, зараз діти — у безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи.