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З тимчасово окупованих територій продовжують повертати дітей, фото: 1zoom
З ТОТ повернули ще п’ятьох дітей — Херсонська ОВАhttps://racurs.ua/ua/n192857-z-tot-povernuly-sche-p-yatoh-ditey-hersonska-ova.htmlРакурс
З тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще п’ятьох дітей.
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Про це сьогодні, 29 лютого, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ще двоє дівчаток і троє хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них — одна дитина-сирота. Вік дітей від 4 до 16 років, — зазначив чиновник.
За словами Прокудіна, зараз діти — у безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи.
Дякую організації Save Ukraine за цю важливу роботу. Від початку року вже вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини, — додав він.
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