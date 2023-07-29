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Росіяни крадуть дітей, щоб знищити наступне покоління оборонців України - посол Британії
Росіяни крадуть дітей, щоб знищити наступне покоління оборонців України — посол Британіїhttps://racurs.ua/ua/n185632-rosiyany-kradut-ditey-schob-znyschyty-nastupne-pokolinnya-oboronciv-ukrayiny-posol-brytaniyi.htmlРакурс
Росіяни крадуть українських дітей, аби знищити наступне покоління захисників України.
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Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю АрміяInform.
Цілком зрозуміло, що росіяни викрадають дітей, аби винищити під корінь наступне покоління захисників України. Усе це надзвичайно жахливо. Це жахливо на всіх мислимих рівнях. І для мене це питання, котре не потребує стільки дискусій, — сказала Сіммонс.
За її словами, оскільки війна в Україні триває вже впродовж багатьох років, то питання вилучення дітей не є новим:
Викрадення, окрім усього іншого, створює психологічний бар'єр між дітьми та їхніми батьками. Ми знаємо, що є діти, які повертаються з росії з думкою, що воювати росіянам проти України — це правильно.
Тож перед Україною, на її думку, постало не одне, а два питання: перше — це необхідність повернути дітей у їхні родини, а друге — це психологічна допомога після промивання мізків росіянами.
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