Оккупанты активизировали усилия по розыску дезертиров, фото: «Варта-24»

https://racurs.ua/n192859-rashisty-ischut-dezertirov-na-vot-donetchiny-cns.html

Ракурс

Російські загарбники посилили заходи з пошуку дезертирів на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

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Про це сьогодні, 29 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що в межах цих дій рашисти:

збільшили кількість блокпостів росгвардії, які наразі посилено перевіряють усіх солдатів ворожої армії;

військовим зс рф не дозволяють відбувати у відпустку за межі ТОТ, та фактично їм заборонено вільне пересування між населеними пунктами.