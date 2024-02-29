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Оккупанты активизировали усилия по розыску дезертиров, фото: «Варта-24»

Рашисты ищут дезертиров на ВОТ Донетчины — ЦНС

29 фев 2024, 14:00
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Російські загарбники посилили заходи з пошуку дезертирів на тимчасово окупованих територіях Донеччини.


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Про це сьогодні, 29 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що в межах цих дій рашисти:

  • збільшили кількість блокпостів росгвардії, які наразі посилено перевіряють усіх солдатів ворожої армії;
  • військовим зс рф не дозволяють відбувати у відпустку за межі ТОТ, та фактично їм заборонено вільне пересування між населеними пунктами.

Ці процеси є корисними для Сил Оборони, адже сприяють й надалі погіршенню дисципліни в армії рф та посиленню конфронтацій між її підрозділами, — наголошують у ЦНС та закликають місцеве населення повідомляти про місця дислокації ворога, полігони, штаби, та склади розміщення техніки та боєкомплекту.

Источник: Ракурс


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