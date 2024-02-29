Окупанти активізували зусилля з розшуку дезертирів, фото: «Варта-24»

https://racurs.ua/ua/n192859-rashysty-shukaut-dezertyriv-na-tot-donechchyny-cns.html

Ракурс

Російські загарбники посилили заходи з пошуку дезертирів на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

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Про це сьогодні, 29 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що в межах цих дій рашисти:

збільшили кількість блокпостів росгвардії, які наразі посилено перевіряють усіх солдатів ворожої армії;

військовим зс рф не дозволяють відбувати у відпустку за межі ТОТ, та фактично їм заборонено вільне пересування між населеними пунктами.