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Окупанти активізували зусилля з розшуку дезертирів, фото: «Варта-24»
Рашисти шукають дезертирів на ТОТ Донеччини — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n192859-rashysty-shukaut-dezertyriv-na-tot-donechchyny-cns.htmlРакурс
Російські загарбники посилили заходи з пошуку дезертирів на тимчасово окупованих територіях Донеччини.
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Про це сьогодні, 29 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що в межах цих дій рашисти:
- збільшили кількість блокпостів росгвардії, які наразі посилено перевіряють усіх солдатів ворожої армії;
- військовим зс рф не дозволяють відбувати у відпустку за межі ТОТ, та фактично їм заборонено вільне пересування між населеними пунктами.
Ці процеси є корисними для Сил Оборони, адже сприяють й надалі погіршенню дисципліни в армії рф та посиленню конфронтацій між її підрозділами, — наголошують у ЦНС та закликають місцеве населення повідомляти про місця дислокації ворога, полігони, штаби, та склади розміщення техніки та боєкомплекту.
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