Экспрезидент УАФ выиграл апелляцию и добился отмены ареста

https://racurs.ua/n192873-eksprezident-uaf-vyigral-apellyaciu-i-dobilsya-otmeny-aresta.html

Ракурс

Експрезидент УАФ Андрій Павелко виграв апеляцію та домігся скасування арешту.

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Про це написала УП з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовника журналістів, сьогодні колегія суддів Львівського апеляційного суду, розглянувши апеляційну скаргу адвоката Павелка, скасувала рішення суду першої інстанції про продовження арешту до 16 березня.

Прокурор наполягав на необхідності тримання під вартою. Проте новий запобіжний захід суд не обрав.

Оскільки досудове розслідування у справі Павелка завершено і триває ознайомлення підозрюваних зі справою, оскарження нинішнього рішення суду на цьому етапі неможливе.

Водночас колишній генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький програв апеляцію і залишається під вартою.

Павелка підозрюють в розкраданні коштів під час будівництва заводу з виробництва футбольної трави. Суд обрав йому запобіжний захід у виді арешту без права на заставу.

25 січня обрано нового президента УАФ. Єдиним кандидатом на цю посаду був кум Павелка — Андрій Шевченко.