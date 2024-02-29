Украина будет пытаться удержать фронт в течение следующих полугодий - до получения F-16 и увеличения производства снарядов

https://racurs.ua/n192874-ukraina-budet-pytatsya-uderjat-front-v-techenie-sleduuschih-polugodiy-do-polucheniya-f-16.html

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Україна намагатиметься утримати лінію фронту впродовж наступних шести місяців, до отримання F-16 та збільшення виробництва західних боєприпасів.

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Українські чиновники стурбовані тим, що російський наступ може набрати значних обертів до літа, якщо союзники не збільшать постачання боєприпасів, за словами особи, знайомої з їхнім аналізом, — пише Bloomberg.

Водночас, як стверджує глава військового комітету НАТО Роб Бауер, якого цитує видання, «великий наступ, як і раніше, буде проблемою для Кремля», оскільки, попри брак ресурсів в України, росії буде потрібно набагато більше солдатів, а також важких танків і транспортних засобів для початку наступу.

За оцінками української розвідки, як пише видання, путін не відмовився від своє мети захопити великі міста, зокрема, Київ та Одесу.

Стратегія України полягає в тому, щоб спробувати максимально утримати лінію фронту до другої половини року, коли вона може отримати винищувачі F-16, а західне виробництво боєприпасів повинно збільшитися, додає Bloomberg.

Наприкінці лютого 2024-го в інтерв’ю телеканалу CNN Зеленський заявив, що без допомоги США Україні буде не лише важко здобути нові перемоги на полі бою, але й важко утримувати оборону в цьому році.