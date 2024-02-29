Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ

https://racurs.ua/n192878-zelenskiy-smenil-komanduuschego-sil-logistiki-vsu.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський призначив генерала Володимира Карпенка новим командувачем Сил логістики ЗСУ.

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Його попередник Олег Гуляк звільнений з посади іншим указом президента.

Раніше, 11 лютого, у ЗСУ сталися значні кадрові зміни — звільнені з посад генерали.

Новими заступниками начальника Генштабу ЗСУ призначені:

Заступник командувача військ ОК «Захід» Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Володимир Горбатюк;

Заступник командувача військ ОК «Південь» СВ ЗСУ бригадний генерал Михайло Драпатий;

Начальник Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова Олексій Шевченко.

Новими заступниками головнокомандувача ЗСУ призначені:

Начальник Головного управління зв’язку та кібербезпеки Генштабу ЗСУ полковник Андрій Лебеденко;

Командувач військ ОК «Північ» СВ ЗСУ полковник Вадим Сухаревський.

Начальником штабу Корпусу резерву СВ ЗСУ замість генерал-майора Володимира Миронюка призначений його заступник полковник Роман Губа.

Командиром 30 корпусу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ замість бригадного генерала Андрія Гнатова призначений начальник Військової академії (Одеса) генерал-майор Дмитро Делятицький.

Командиром 10 армійського корпусу СВ ЗСУ замість бригадного генерала Василя Зубанича призначений заступник командувача військ оперативного командування «Захід» СВ ЗСУ бригадний генерал Артем Богомолов.

Миронюк, Гнатов і Зубанич переведені у розпорядження міністра оборони.

Також у розпорядження міністра переведені:

Колишній начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала;

Заступники начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Віктор Бокій, генерал-майори Олександр Кириленко та Володимир Коваль;

Заступники головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанти Михайло Забродський і Євген Мойсюк;

Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ генерал-майор Артем Лучніков;

Начальник штабу заступника командувача СВ ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк;

Командувачі військ ОК «Захід» та «Схід» СВ ЗСУ генерал-майор Сергій Літвінов і бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал-майор Віктор Кучеренко.

Відправлена у відставку за станом здоров’я командувач Медсил ЗСУ Тетяна Остащенко.