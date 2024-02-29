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Ракурс
Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

29 лют 2024, 20:39
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Президент Володимир Зеленський призначив генерала Володимира Карпенка новим командувачем Сил логістики ЗСУ.


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Його попередник Олег Гуляк звільнений з посади іншим указом президента.

Раніше, 11 лютого, у ЗСУ сталися значні кадрові зміни — звільнені з посад генерали.

Новими заступниками начальника Генштабу ЗСУ призначені:

  • Заступник командувача військ ОК «Захід» Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Володимир Горбатюк;
  • Заступник командувача військ ОК «Південь» СВ ЗСУ бригадний генерал Михайло Драпатий;
  • Начальник Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова Олексій Шевченко.

Новими заступниками головнокомандувача ЗСУ призначені:

  • Начальник Головного управління зв’язку та кібербезпеки Генштабу ЗСУ полковник Андрій Лебеденко;
  • Командувач військ ОК «Північ» СВ ЗСУ полковник Вадим Сухаревський.
  • Начальником штабу Корпусу резерву СВ ЗСУ замість генерал-майора Володимира Миронюка призначений його заступник полковник Роман Губа.

Командиром 30 корпусу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ замість бригадного генерала Андрія Гнатова призначений начальник Військової академії (Одеса) генерал-майор Дмитро Делятицький.

Командиром 10 армійського корпусу СВ ЗСУ замість бригадного генерала Василя Зубанича призначений заступник командувача військ оперативного командування «Захід» СВ ЗСУ бригадний генерал Артем Богомолов.

Миронюк, Гнатов і Зубанич переведені у розпорядження міністра оборони.

Також у розпорядження міністра переведені:

  • Колишній начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала;
  • Заступники начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Віктор Бокій, генерал-майори Олександр Кириленко та Володимир Коваль;
  • Заступники головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанти Михайло Забродський і Євген Мойсюк;
  • Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ генерал-майор Артем Лучніков;
  • Начальник штабу заступника командувача СВ ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк;
  • Командувачі військ ОК «Захід» та «Схід» СВ ЗСУ генерал-майор Сергій Літвінов і бригадний генерал Олександр Тарнавський.
  • Начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал-майор Віктор Кучеренко.

Відправлена у відставку за станом здоров’я командувач Медсил ЗСУ Тетяна Остащенко.

Джерело: Ракурс


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