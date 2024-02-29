Ураження бомбами JDAM командного пункту росіян на Херсонщині показали Повітряні сили (ВІДЕО)

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Повітряні сили ЗСУ знищили командний пункт та ракетно-артилерійський склад озброєння окупантів біля села Челбурда, що на Херсонщині.

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Відповідне відео було опубліковано пресслужбою 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Авіаудар був завданий бойовою авіацією повітряних сил, а за підтвердженням знищення ворожого пункту слідкував підрозділ аеророзвідки 38-ї окремої бригади морської піхоти. Пункт був знищений авіаційною плануючою корегованою бомбою JDAM-ER.

Треба зазначити, що ПС ЗСУ доволі успішно використовують авіаційні бомби цього типу, оскільки вони дозволяють здійснювати скид без входу у зону ураження армійською ППО противника.

«Мілітарний» пише, що високоточний комплект JDAM-ER Сполучені Штати передають для встановлення на 227-кілограмові вільнопадні бомби Mk.82.

Оскільки ці боєприпаси не інтегровані у систему озброєння літака, їх використання можливе з усіх носіїв, які здатні нести 227-кілограмові авіаційні бомби на спеціально розробленій авіаційній пусковій установці.

Оснащена комплектом JDAM-ER авіабомба Mark 82 здатна уразити ціль на відстані до 72 км з максимальним відхиленням від цілі до 11 м.

Для точного попадання у ціль, комплект використовує два основні способи наведення: інерціальну систему та GPS корекцію.

Треба зазначити, що інерціальна система може виступати головною системою наведення бомби (за умови використання літака з інтегрованою системою взаємодії) після скиду, якщо противник використовує потужну систему радіоелектронної боротьби, і хвостова антена GPS, не має змоги отримати підключення.

Треба зазначити, що такий спосіб наведення збільшує її кругове імовірне відхилення яке складе 13 м після 38 секунд польоту.