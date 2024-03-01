Пилоты ВСУ начали отрабатывать на F-16 удары по целям. Фото:

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Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 тривають.

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Льотчики та інженери ЗСУ вже відпрацьовують тактичні прийоми — вчаться завдавати ударів по повітряних й наземних цілях. Це дуже важливо не лише вміти контролювати повітряний простір, але й воювати на цих літаках. Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив 1 березня в ефірі телемарафону.

Перехід на F-16 не може бути швидким, як би нам того не хотілося. І так близько пів року — це максимально короткий термін, за який можна перенавчити і льотний склад, і наземний персонал. Взагалі програма підготовки на F-16 мінімальна — це два роки. Україна робить все можливе для того, щоб якомога швидше цей літак з’явився в нашому небі і виконував завдання, — розповів він.

Нагадаємо, телеканал CNN повідомляв, що перша група українських пілотів завершиться у США програму навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року. Загалом очікується, що всі льотчики завершать навчання з травня по серпень.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна матиме право атакувати винищувачами F-16 російські військові цілі за межами України.