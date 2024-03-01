ЗРК «Панцирь-С1» поразили на территории россии. Фото:

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Ракурс

Зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С-1» був успішно уражений на російській території.

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Пошкодили російський ЗРГК та поранили двох окупантів українські розвідники. Вони 29 лютого уразили ворожу ціль поблизу населеного пункту Головчине Грайворонського району Бєлгородської області. Ворожу систему було виведено з ладу. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Telegram.

Насалений пункт Головчине знаходиться на відстані близько 10 км від кордону з Україною.

Як відомо, російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» призначений для ближнього прикриття військових об'єктів від засобів повітряного нападу.

Основним озброєнням цього ЗРГК є дві спарені 30-мм гармати 2А38М та 12 зенітних двоступеневих твердопаливних ракет 57Е6-Е. Вартість комплексу становить близько 15 млн дол.

Нагадаємо, сьогодні вранці російський телеграм-канал ASTRA повідомив про те, що чотири невідомі безпілотники атакували російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» у Бєлгородській області.