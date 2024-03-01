Дрони пошкодили ЗРК «Панцир-С1» у Бєлгородській області. Фото:

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Ракурс

Безпілотники уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» у Бєлгородській області.

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Атака на ворожу ціль відбулася опівдні 29 лютого поблизу села Головчине у Грайворонському районі. Вдарили по ЗРК відразу чотири дрони. Бойова одиниця російської ППО була пошкоджена, а поранення дістали двоє військовослужбовців. Про це 1 березня повідомив російський телеграм-канал ASTRA.

Міноборони країни-агресора 29 лютого також заявляло про спробу атаки БПЛА в Бєлгородській області, але тоді повідомляли про один дрон. Традиційно ворог стверджував про всі «збиті цілі».

Як відомо, ЗРК «Панцир-С1» призначений для протиповітряної оборони малорозмірних військових та адміністративно-промислових об'єктів та районів від літаків, вертольотів, крилатих ракет та високоточної зброї, а також для посилення угруповань ППО.

Нагадаємо, 24 лютого у Липецьку дрони атакували найбільший у росії Новолипецький металургійний комбінат, а російське Міноборони заявляло про збиття двох безпілотників над Липецькою областю.