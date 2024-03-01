рф заявила про готовність передати Україні тіла загиблих, які були на літаку Іл-76. Фото:

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росія готова передати Україні тіла військовополонених, які нібито загинули 24 січня під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області.

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Москва перебуває в контакті з Києвом у справі про падіння літака й українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл. Таку заяву 1 березня зробила уповноважена із прав людини рф Тетяна Москалькова, передають пропагандистські видання РІА «Новости» та The Moscow Times.

За її словами, це питання обговорюється з уповноваженим Верховної Ради України Дмитром Лубінцем. Москалькова заявила, що вона вже передала українському омбудсмену «всі відповіді на запитання про інцидент».

Щодо тіл — я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи, — зазначила представник диктатури.

Тим часом уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що досі на його вимогу рф не передала ані офіційних списків, не підтвердила факт загибелі українських військовополонених та не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії.

Наголошую, що позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження), — зазначив він.

Нагадаємо, 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області рф впав військовий літак Іл-76. У міноборони рф тоді заявили, що на борту нібито перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Україна подавала запити до росії щодо повернення тіл військовослужбовців, котрі нібито перебували на збитому літаку. У Головному управлінні розвідки заявляли, що держава-агресор не реагувала на ці запити.

Джерело: РІА «Новости», The Moscow Times