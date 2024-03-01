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Нові санкції проти росії запровадила Японія. Фото:

Японія запровадила нові санкції проти рф — хто в списку

1 бер 2024, 10:20
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Японія запровадила новий пакет санкцій проти осіб та організацій, причетних до повномасштабного вторгнення рф в Україну та незаконної анексії Криму.


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У новому переліку опинилися 12 фізичних осіб та 36 організацій. Зокрема, під санкціями «Тінькоф банк», дослідно-конструкторське бюро «Новатор», збройний концерн «Калашников», а також кілька машинобудівних заводів. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак 1 березня повідомив у Telegram.

Ці санкції передбачають заморожування активів, блокування рахунків, та експортні обмеження.

Під японські санкції потрапили:

  • «Росатомфлот»
  • «Тінькоф банк»
  • «Новатор»
  • «Аероскан»
  • «Калашніков»
  • «Уралвагонзавод»
  • «Алмаз-антей»
  • Федоренко — табір «Артек» та чиновники, пов‘язані з викраденням дітей.

Крім того, японський уряд заборонив імпорт алмазів з російської федерації.

Нагадаємо, 23 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про запровадження понад 500 нових санкцій проти рф за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального. У Білому домі наголосили, що диктатор володимир путін «заплатить ще вищу ціну за свою агресію за кордоном і репресії всередині країни».

Джерело: Ракурс


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