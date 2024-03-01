Нові санкції проти росії запровадила Японія. Фото:

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Ракурс

Японія запровадила новий пакет санкцій проти осіб та організацій, причетних до повномасштабного вторгнення рф в Україну та незаконної анексії Криму.

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У новому переліку опинилися 12 фізичних осіб та 36 організацій. Зокрема, під санкціями «Тінькоф банк», дослідно-конструкторське бюро «Новатор», збройний концерн «Калашников», а також кілька машинобудівних заводів. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак 1 березня повідомив у Telegram.

Ці санкції передбачають заморожування активів, блокування рахунків, та експортні обмеження.

Під японські санкції потрапили:

«Росатомфлот»

«Тінькоф банк»

«Новатор»

«Аероскан»

«Калашніков»

«Уралвагонзавод»

«Алмаз-антей»

Федоренко — табір «Артек» та чиновники, пов‘язані з викраденням дітей.

Крім того, японський уряд заборонив імпорт алмазів з російської федерації.

Нагадаємо, 23 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про запровадження понад 500 нових санкцій проти рф за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального. У Білому домі наголосили, що диктатор володимир путін «заплатить ще вищу ціну за свою агресію за кордоном і репресії всередині країни».