Російський Іл-76 розбився 24 січня у Бєлгородській області рф, фото: «РБК-Україна»

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Українською стороною подаються запити до рф щодо повернення тіл військовослужбовців, котрі нібито перебували на збитому 24 січня над Бєлгородською областю літаку Іл-76.

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Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на коментар представника ГУР Андрія Юсова.

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області рф впав військовий літак Іл-76. У міноборони рф тоді заявили, що на борту нібито перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Ще 1 лютого Юсов заявляв що Україна зверталася до рф стосовно повернення тіл полонених, котрі, як стверджували кремлівські пропагандисти, нібито загинули внаслідок падіння Іл-76, однак держава-агресор не реагує на запити.

Тоді він пояснював, що в межах обміну 31 січня додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня — за винятком 65 людей зі списку нібито загиблих в авіатрощі, оприлюдненого підконтрольними кремлю російськими пропагандистами.

Юсов тоді зазначив, що в Україні статус цих 65 воїнів не змінювався — вони вважаються військовополоненими.

Щодо інформації про загибель — так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде, — наголосив він 1 лютого.

Джерело: «Сусіпільне»