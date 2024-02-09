Олексій Данілов, фото: РНБО

https://racurs.ua/ua/n192207-ukrayinskyh-polonenyh-u-zbytomu-rosiyskomu-il-76-ne-bulo-danilov.html

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Українських військовополонених не було у збитому 24 січня над Бєлгородською областю рф військовому літаку Іл-76.

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Водночас Україна наразі не має достатньо інформації, чи живі полонені, яких мали обміняти того дня. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про це в інтервʼю виданню «Бабель».

Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі, — зазначив він. — Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості.

На думку Данілова, в іншому разі росіяни обовʼязково б скористалися цією ситуацією та зафільмували її для телекартинки.

Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати, — зазначив Данілов. — Якщо б це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якщо б це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка.

Данілов наголосив, що в сучасному світі нічого приховати не можливо.

Джерело: «Бабель»