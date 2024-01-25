Нові деталі про російський Іл-76 розкрила українська розвідка. Фото:

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Російський літак Іл-76, який напередодні розбився у Бєлгородській області росії раніше доставляв озброєння на аеродром в Енгельс та у сам Бєлгород.

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Цей борт фіксували в аеропорту «Енгельс-2», який використовується для забезпечення боєкомплектом російських бомбардувальників. Саме такими ракетами росія обстрілює українські міста. Також цей Іл-76 постачав в Бєлгородську область ракети С300 та С400 для ударів по Харкову та області. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов 25 січня заявив в ефірі телемарафону.

Самі росіяни говорять, що ті заходи, які використовуються для постачання сил та засобів противника, використовуються одночасно, ймовірно, для транспортування полонених, — зазначив він.

Юсов наголосив, що у ГУР припускають будь-які сценарії. Не виключена й свідома провокація з використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів.

Нагадаємо, 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Диктатура рф заявила, що літак нібито перевозив 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна поки не побачила жодних ознак того, що на цьому літаку Іл-76 була велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони рф.