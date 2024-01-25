Україна поки не побачила, що на Іл-76 була велика кількість військовополонених

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Україна поки не побачила жодних ознак того, що на літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області, була велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони рФ та інші представники країни-агресора.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За моєю інформацією, я не можу сказати ствердно, що там дійсно були військовополонені. По тому аналізу фото і відео, які ми побачили, якби там були тіла − знову ж я не експерт, — але якби у росіян були якісь фото чи відео, що там були наші військовополонені, то вони б їх вже використали.