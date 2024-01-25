Прокуратура показала руйнування в Одесі після нічної атаки дронів

https://racurs.ua/ua/n191704-prokuratura-pokazala-ruynuvannya-v-odesi-pislya-nichnoyi-ataky-droniv-ulamok-shaheda-zastryag.html

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Через нічну атаку в Одесі постраждали шестеро людей — збиті дрони пошкодили житлові будинки.

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Також ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси — там спалахнула потужна пожежа.

Прокуратура показала руйнування в Одесі після нічної атаки дронів. Пошкоджені новобудова, багатоповерхівки, низка об'єктів інфраструктури та склад.

Прокуратура розслідує порушення звичаїв війни.

Уламок дрона, який застряг на другому поверсі житлового будинку на Французькому бульварі, виявився без вибухівки. Правоохоронці вже вивезли фрагменти безпілотника.

Евакуйовані на час обстеження мешканці висотки повернулися до своїх квартир, повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.