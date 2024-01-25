Ракурсhttps://racurs.ua/
СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 у росії
СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 у росіїhttps://racurs.ua/ua/n191703-sbu-vidkryla-provadjennya-za-faktom-padinnya-il-76-u-rosiyi.htmlРакурс
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака ВКС рф ІЛ-76 у Бєлгородській області.
.
Про це у відомстві повідомили кільком українським медіа, зокрема, «Лізі» та «Громадському».
Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака. Досудове розслідування триває.
Історія питання
24 січня у Бєлгородській області росії упав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.
У Міноборони рф заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, «який не відбувся».
Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.
Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що вкидами про нібито загибель українських полонених на борту Іл-76 росіяни намагаються зменшити допомогу Україні від партнерів.