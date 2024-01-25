СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 у росії

24 січня у Бєлгородській області росії упав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.

У Міноборони рф заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, «який не відбувся».

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що вкидами про нібито загибель українських полонених на борту Іл-76 росіяни намагаються зменшити допомогу Україні від партнерів.