На Дніпропетровщині виявили російський «Шахед», фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n192206-mayje-vcililyy-rosiyskyy-shahed-vyyavyly-na-dnipropetrovschyni-foto-video.html

Ракурс

У Дніпропетровській області вибухотехніки поліції виявили майже вцілілий «Шахед», запущений російськими військовими по цивільних об'єктах.

.

Днями, в ході чергової російської атаки, його «приземлили» сили протиповітряної оборони України. Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що безпілотник упав на пустирі біля одного з населених пунктів.

За словами вибухотехніків, дуже важливо мати для дослідження вцілілий екземпляр ударного дрона