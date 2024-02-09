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На Дніпропетровщині виявили російський «Шахед», фото: Нацполіція
Майже вцілілий російський «Шахед» виявили на Дніпропетровщині (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192206-mayje-vcililyy-rosiyskyy-shahed-vyyavyly-na-dnipropetrovschyni-foto-video.htmlРакурс
У Дніпропетровській області вибухотехніки поліції виявили майже вцілілий «Шахед», запущений російськими військовими по цивільних об'єктах.
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Днями, в ході чергової російської атаки, його «приземлили» сили протиповітряної оборони України. Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що безпілотник упав на пустирі біля одного з населених пунктів.
За словами вибухотехніків, дуже важливо мати для дослідження вцілілий екземпляр ударного дрона
Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап — обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями, — наголошують вони.
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