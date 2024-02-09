Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києво-Печерській лаврі 9 лютого проходять обшуки, фото: «Укрінформ»

СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі — ЗМІ

9 лют 2024, 10:30
999

Служба безпеки України сьогодні, 9 лютого, проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі.


.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на джерела у спецслужбі.

За інформацією співрозмовників агентства, СБУ прийшла до священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна лаври державі.

У Києво-Печерській лаврі 9 лютого проходять обшуки, фото: «Укрінформ»

Сьогодні вранці адвокат колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла (Лебідя) Микита Чекман у своєму Telegram-каналі повідомив, що до Лаври прибули працівники СБУ з метою проведення обшуку.

Джерело: «Укрінформ», Микита Чекман

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів