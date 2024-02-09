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В Киево-Печерской лавре 9 февраля проходят обыски, фото: «Укринформ»

СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре — СМИ

9 фев 2024, 10:30
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Служба безпеки України сьогодні, 9 лютого, проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі.


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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на джерела у спецслужбі.

За інформацією співрозмовників агентства, СБУ прийшла до священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна лаври державі.

У Києво-Печерській лаврі 9 лютого проходять обшуки, фото: «Укрінформ»

Сьогодні вранці адвокат колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла (Лебідя) Микита Чекман у своєму Telegram-каналі повідомив, що до Лаври прибули працівники СБУ з метою проведення обшуку.

Джерело: «Укрінформ», Микита Чекман

Источник: Ракурс


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