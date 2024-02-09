Последствия российской атаки беспилотниками по Харьковщине, фото: Олег Синегубов

https://racurs.ua/n192204-rashisty-udarili-dronami-po-grajdanskoy-infrastrukture-harkovschiny-voznik-pojar-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 9 лютого, після опівночі завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В результаті спалахнули пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика, ресторану та трьох легкових автомобілів, які ліквідовували рятувальники.

Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці, — зазначив Синєгубров.

Крім того, внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.