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Ракурс
Наслідки російської атаки безпілотниками по Харківщині, фото: Олег Синєгубов

Рашисти вдарили дронами по цивільній інфраструктурі Харківщини, виникла пожежа (ФОТО)

9 лют 2024, 09:58
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Російські загарбники сьогодні, 9 лютого, після опівночі завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В результаті спалахнули пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика, ресторану та трьох легкових автомобілів, які ліквідовували рятувальники.

Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці, — зазначив Синєгубров.

Крім того, внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.

Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура! — наголосив чиновник.

Наслідки російської атаки безпілотниками по Харківщині, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


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