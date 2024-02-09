Наслідки російської атаки безпілотниками по Харківщині, фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n192204-rashysty-vdaryly-dronamy-po-cyvilniy-infrastrukturi-harkivschyny-vynykla-pojeja-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 9 лютого, після опівночі завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В результаті спалахнули пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика, ресторану та трьох легкових автомобілів, які ліквідовували рятувальники.

Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці, — зазначив Синєгубров.

Крім того, внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.