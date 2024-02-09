Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки безпілотниками по Харківщині, фото: Олег Синєгубов
Рашисти вдарили дронами по цивільній інфраструктурі Харківщини, виникла пожежа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192204-rashysty-vdaryly-dronamy-po-cyvilniy-infrastrukturi-harkivschyny-vynykla-pojeja-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 лютого, після опівночі завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
В результаті спалахнули пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика, ресторану та трьох легкових автомобілів, які ліквідовували рятувальники.
Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці, — зазначив Синєгубров.
Крім того, внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.
Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура! — наголосив чиновник.
Читайте також
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...