У Дніпропетровській області вибухотехніки поліції виявили майже вцілілий «Шахед», запущений російськими військовими по цивільних об'єктах.

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Днями, в ході чергової російської атаки, його «приземлили» сили протиповітряної оборони України. Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що безпілотник упав на пустирі біля одного з населених пунктів.

За словами вибухотехніків, дуже важливо мати для дослідження вцілілий екземпляр ударного дрона

Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап — обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями, — наголошують вони.