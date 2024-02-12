Российский Ил-76 разбился 24 января в Белгородской области рф, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n192314-ukraina-podaet-v-rf-zaprosy-o-vozvraschenii-tel-plennyh-kotorye-yakoby-byli-na-sbitom-il-76-gur.html

Ракурс

Українською стороною подаються запити до рф щодо повернення тіл військовослужбовців, котрі нібито перебували на збитому 24 січня над Бєлгородською областю літаку Іл-76.

.

Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на коментар представника ГУР Андрія Юсова.

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області рф впав військовий літак Іл-76. У міноборони рф тоді заявили, що на борту нібито перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Ще 1 лютого Юсов заявляв що Україна зверталася до рф стосовно повернення тіл полонених, котрі, як стверджували кремлівські пропагандисти, нібито загинули внаслідок падіння Іл-76, однак держава-агресор не реагує на запити.

Тоді він пояснював, що в межах обміну 31 січня додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня — за винятком 65 людей зі списку нібито загиблих в авіатрощі, оприлюдненого підконтрольними кремлю російськими пропагандистами.

Юсов тоді зазначив, що в Україні статус цих 65 воїнів не змінювався — вони вважаються військовополоненими.

Щодо інформації про загибель — так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде, — наголосив він 1 лютого.

Джерело: «Сусіпільне»