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Дроны повредили ЗРК «Панцирь-С1» в Белгородской области. Фото:
Дроны повредили ЗРК «Панцирь-С1» в Белгородской областиhttps://racurs.ua/n192890-drony-povredili-zrk-pancir-s1-v-belgorodskoy-oblasti.htmlРакурс
Безпілотники уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» у Бєлгородській області.
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Атака на ворожу ціль відбулася опівдні 29 лютого поблизу села Головчине у Грайворонському районі. Вдарили по ЗРК відразу чотири дрони. Бойова одиниця російської ППО була пошкоджена, а поранення дістали двоє військовослужбовців. Про це 1 березня повідомив російський телеграм-канал ASTRA.
Міноборони країни-агресора 29 лютого також заявляло про спробу атаки БПЛА в Бєлгородській області, але тоді повідомляли про один дрон. Традиційно ворог стверджував про всі «збиті цілі».
Як відомо, ЗРК «Панцир-С1» призначений для протиповітряної оборони малорозмірних військових та адміністративно-промислових об'єктів та районів від літаків, вертольотів, крилатих ракет та високоточної зброї, а також для посилення угруповань ППО.
Нагадаємо, 24 лютого у Липецьку дрони атакували найбільший у росії Новолипецький металургійний комбінат, а російське Міноборони заявляло про збиття двох безпілотників над Липецькою областю.
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