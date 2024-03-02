Немецкие Eurofighter впервые перехватили российские самолеты возле Латвии. Фото: Gaisa spēki

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Повітряні сили Німеччини піднімали в повітря винищувачі для перехоплення російських військових літаків.

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Вперше біля територіальних вод Латвії німецькі винищувачі Eurofighter перехопили російські літаки. Вчора, 1 березня, ці винищувачі піднімали в небо латвійської військової бази «Ліелварде» на перехоплення повітряних машин країни-агресора. Про це Військово-повітряні сили Латвії повідомили у Facebook.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соціальній мережі X повідомив, що патрулювання повітряного простору НАТО повністю працює і союзники можуть негайно реагувати.

Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше з авіабази вирушили на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці лютого Німеччина підіймала у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.