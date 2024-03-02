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Третья штурмовая уничтожила российский танк. Фото:
Уничтожение российского танка под Авдеевкой показали бойцы 3-й ОШБ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192925-unichtojenie-rossiyskogo-tanka-pod-avdeevkoy-pokazali-boycy-3-y-oshb-video.htmlРакурс
Російський танк було знищено на Авдіївському напрямку бійцями 3-ї ОШБ.
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Захисники вистежили російський танк у районі Авдіївки й завдали удару дроном, внаслідок чого ворожий танк вибухнув. Професійно спрацювали воїни батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади. Про це Третя ОШБ 2 березня повідомила у Telegram.
Відео бойової роботи зі знищення танка бійці зуміли зафіксувати.
У Генеральному штабі повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення українські Сили оборони знищили 6 тис. 624 російських танки, 12 тис. 611 бойових броньованих машин та 13 тис. 267 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Нагадаємо, наприкінці лютого бійці 63-ї окремої механізованої бригади влучили дроном у Т-90 «Прорив» — один з найсучасніших танків армії рф. Ворожий танк їхав на вогневу позиції, але завдати удару не встиг і перетворився на брухт. Його добили влучанням декількох інших дронів.
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