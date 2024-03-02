Третья штурмовая уничтожила российский танк. Фото:

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Ракурс

Російський танк було знищено на Авдіївському напрямку бійцями 3-ї ОШБ.

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Захисники вистежили російський танк у районі Авдіївки й завдали удару дроном, внаслідок чого ворожий танк вибухнув. Професійно спрацювали воїни батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади. Про це Третя ОШБ 2 березня повідомила у Telegram.

Відео бойової роботи зі знищення танка бійці зуміли зафіксувати.

У Генеральному штабі повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення українські Сили оборони знищили 6 тис. 624 російських танки, 12 тис. 611 бойових броньованих машин та 13 тис. 267 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Нагадаємо, наприкінці лютого бійці 63-ї окремої механізованої бригади влучили дроном у Т-90 «Прорив» — один з найсучасніших танків армії рф. Ворожий танк їхав на вогневу позиції, але завдати удару не встиг і перетворився на брухт. Його добили влучанням декількох інших дронів.