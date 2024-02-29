Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бійці 63 мехбригади влучили дроном у Т-90 «Прорив»

Бійці 63 мехбригади влучили дроном у Т-90 «Прорив» (ВІДЕО)

29 лют 2024, 17:37
999

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади влучили дроном у Т-90 «Прорив».


.

Відповідне відео виклало 29 лютого Командування Сухопутних військ.

Російський танк їхав на вогневу позиції, але завдати удару не встиг і перетворився на брухт. Його добили влучанням декількох інших дронів.

Т-90 «Прорив» — один з найсучасніших танків армії рф.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів