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Бійці 63 мехбригади влучили дроном у Т-90 «Прорив»
Бійці 63 мехбригади влучили дроном у Т-90 «Прорив» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192870-biyci-63-mehbrygady-vluchyly-dronom-u-t-90-proryv-video.htmlРакурс
Бійці 63-ї окремої механізованої бригади влучили дроном у Т-90 «Прорив».
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Відповідне відео виклало 29 лютого Командування Сухопутних військ.
Російський танк їхав на вогневу позиції, але завдати удару не встиг і перетворився на брухт. Його добили влучанням декількох інших дронів.
Т-90 «Прорив» — один з найсучасніших танків армії рф.
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