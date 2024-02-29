Бійці 63 мехбригади влучили дроном у Т-90 «Прорив»

https://racurs.ua/ua/n192870-biyci-63-mehbrygady-vluchyly-dronom-u-t-90-proryv-video.html

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Бійці 63-ї окремої механізованої бригади влучили дроном у Т-90 «Прорив».

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Відповідне відео виклало 29 лютого Командування Сухопутних військ.

Російський танк їхав на вогневу позиції, але завдати удару не встиг і перетворився на брухт. Його добили влучанням декількох інших дронів.

Т-90 «Прорив» — один з найсучасніших танків армії рф.