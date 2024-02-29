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Бойцы 63 мехбригады попали дроном в Т-90 «Прорыв»
Бойцы 63 мехбригады попали дроном в Т-90 «Прорыв» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192870-boycy-63-mehbrigady-popali-dronom-v-t-90-proryv-video.htmlРакурс
Бійці 63-ї окремої механізованої бригади влучили дроном у Т-90 «Прорив».
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Відповідне відео виклало 29 лютого Командування Сухопутних військ.
Російський танк їхав на вогневу позиції, але завдати удару не встиг і перетворився на брухт. Його добили влучанням декількох інших дронів.
Т-90 «Прорив» — один з найсучасніших танків армії рф.
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