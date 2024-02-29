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Ракурс
Бойцы 63 мехбригады попали дроном в Т-90 «Прорыв»

Бойцы 63 мехбригады попали дроном в Т-90 «Прорыв» (ВИДЕО)

29 фев 2024, 17:37
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Бійці 63-ї окремої механізованої бригади влучили дроном у Т-90 «Прорив».


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Відповідне відео виклало 29 лютого Командування Сухопутних військ.

Російський танк їхав на вогневу позиції, але завдати удару не встиг і перетворився на брухт. Його добили влучанням декількох інших дронів.

Т-90 «Прорив» — один з найсучасніших танків армії рф.

Источник: Ракурс


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