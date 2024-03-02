В Одессе спасатели обнаружили еще одного погибшего. Фото: ГСЧС

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Кількість загиблих в Одесі внаслідок атаки «Шахедів» знову зросла.

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На рівні першого поверху під завалами рятувальники знайшли четверте тіло загиблого. Зараз тривають роботи по деблокації. Загалом загинули четверо осіб, з них дитина. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Постраждали восьмеро осіб, серед яких — дитина. Врятовано було п’ятеро осіб.

Пошукові роботи досі тривають. Від ДСНС залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки. На місці також працюють психологи та кінологічні розрахунки.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня ворог атакував Одесу вісьмома ударними дронами типу «Шахед» з акваторії Чорного моря. Підрозділи ППО знищили сім безпілотників. Однак один дрон під час маневрів серед житлових кварталів влучив в дев’ятиповерхову будівлю й зруйнував 18 квартир.