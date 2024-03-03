Родители отказались от эвакуации детей Купянска

https://racurs.ua/n192955-roditeli-otkazalis-ot-evakuacii-detey-kupyanska.html

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Родини усіх дітей Куп’янської громади відмовилися від евакуації.

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У Куп’янській громаді станом на 3 березня перебуває 225 дітей. Батьки або опікуни усіх дітей написали відмови від обов’язкової евакуації, про це розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

На жаль, ніхто не погоджується виїжджати. Тому зараз розглядаємо питання примусової евакуації, бо росіяни збільшують атаки, саме важким озброєнням: керованими авіабомбами, 500-кілограмовими снарядами, які щодня падають на місто та територію громади, — сказав Беседін.

Уранці 3 березня ворог обстріляв село Петропавлівка Куп’янського району. Внаслідок ударів постраждав 60-річний цивільний чоловік, госпіталізований до медичної установи. Пошкоджений приватний будинок. Ліквідація наслідків триває, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

2 березня о 9.20 стався обстріл міста Куп’янськ, попередньо КАБ-250. Постраждав 54-річний цивільний. Чоловіка з пораненнями доставили до місцевої лікарні. Пошкоджений легковий автомобіль пораненого.