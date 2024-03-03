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Россияне сыграли в догонялки с FPV-дронами
Россияне сыграли в догонялки с FPV-дронами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192956-rossiyane-sygrali-v-dogonyalki-s-fpv-dronami-video.htmlРакурс
Росіяни ганебно тікали з поля бою після провального штурму. Їх добивали FPV-дронами. Вижити їм не пощастило завдяки воїнам 47 окремої механізованої бригади.
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На відео, яке оприлюднила бригада, видно, що росіяни з усіх втікають від дронів-камікадзе, але українські оператори вміло маневрують й уражають ворога.
Їхати вже немає на чому, то біжать наввипередки з нашими FPV-дронами, — підписали відео у бригаді.
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