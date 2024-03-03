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Ракурс
Россияне сыграли в догонялки с FPV-дронами

Россияне сыграли в догонялки с FPV-дронами (ВИДЕО)

3 мар 2024, 12:29
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Росіяни ганебно тікали з поля бою після провального штурму. Їх добивали FPV-дронами. Вижити їм не пощастило завдяки воїнам 47 окремої механізованої бригади.


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На відео, яке оприлюднила бригада, видно, що росіяни з усіх втікають від дронів-камікадзе, але українські оператори вміло маневрують й уражають ворога.

Їхати вже немає на чому, то біжать наввипередки з нашими FPV-дронами, — підписали відео у бригаді.

Источник: Ракурс


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