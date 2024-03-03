Росіяни зіграли у квача з FPV-дронами

https://racurs.ua/ua/n192956-rosiyany-zigraly-u-kvacha-z-fpv-dronamy-video.html

Ракурс

Росіяни ганебно тікали з поля бою після провального штурму. Їх добивали FPV-дронами. Вижити їм не пощастило завдяки воїнам 47 окремої механізованої бригади.

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На відео, яке оприлюднила бригада, видно, що росіяни з усіх втікають від дронів-камікадзе, але українські оператори вміло маневрують й уражають ворога.