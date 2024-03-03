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Спецпредставитель Китая заехал в Москву перед визитом в Киев
Спецпредставитель Китая заехал в Москву перед визитом в Киевhttps://racurs.ua/n192957-specpredstavitel-kitaya-zaehal-v-moskvu-pered-vizitom-v-kiev.htmlРакурс
Спецпредставник Китаю Лі Хуей розпочав свій «тур» із врегулювання російсько-української війни.
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Спершу він відвідав Москву, де зустрівся з заступником голови МЗС росії Михайлом Галузіним. Москва за підсумками зустрічі заявила, що будь-які врегулювання війни неможливі без її участі та врахування її інтересів.
Лі Хуей та Галузін дійшли висновку, що «ультимативні вимоги до росії» перешкоджають веденню діалогу, повідомляє агенція Reuters.
Китай заявив про готовність «продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам», а також пропонує посередницькі послуги.
Як і припускали аналітики, росія скористалася приїздом Хуея для просування теми переговорів і може почати звинувачувати Україну у відмові від мирного вирішення конфлікту.
Тепер Хуей поїде в Україну, Польщу, Францію та Німеччину.
Напередодні поїздки китайського чиновника МЗС Китаю заявило, що поїздка Лі Хуея — це «другий раунд дипломатії з пошуку політичного врегулювання української кризи (так Китай називає вторгнення рф)».
Уперше Хуей приїздив до України та країн ЄС у травні 2023 року. Тоді він заявляв про важливість участі Китаю в реалізації формули миру, яку озвучував Володимир Зеленський, і гарантуванні ядерної безпеки. Видання WSJ писало, що Хуей виступав за припинення вогню зі збереженням за росією окупованих українських земель.
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