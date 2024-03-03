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В «шахеде» могла быть усилена боевая часть – военные о масштабных разрушениях в Одессе
В «шахеде» могла быть усилена боевая часть — военные о масштабных разрушениях в Одессеhttps://racurs.ua/n192958-v-shahede-mogla-byt-usilena-boevaya-chast-voennye-o-masshtabnyh-razrusheniyah-v-odesse.htmlРакурс
У «шахеді» могла бути посилена бойова частина. Військові пояснили причину масштабних руйнувань в Одесі.
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Останнім часом ми фіксуємо спроби ворога запускати дрони на дуже низьких висотах. Це певною мірою відводить від систем ППО. БПЛА ідуть низько над рівнем моря і потім раптово підіймаються на ту висоту, з якої завдається удар.
Також ворог модифікує свої дрони, змінюючи двигуни, змінюючи бойову частину. Тому цілком імовірно, що могла бути посилена бойова частина. І у зв’язку із цим такі руйнування, — розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
За її словами, атака на Одещину у ніч на 2 березня була досить інтенсивною. Безпосередньо протягом однієї години підрозділи протиповітряної оборони працювали дуже щільно по цілях.
Нагадаємо, станом на 11.00 3 березня росіяни убили 10 мешканців багатоповерхівки на вулиці Доровольського.
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