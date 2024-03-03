В «шахеде» могла быть усилена боевая часть – военные о масштабных разрушениях в Одессе

У «шахеді» могла бути посилена бойова частина. Військові пояснили причину масштабних руйнувань в Одесі.

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Останнім часом ми фіксуємо спроби ворога запускати дрони на дуже низьких висотах. Це певною мірою відводить від систем ППО. БПЛА ідуть низько над рівнем моря і потім раптово підіймаються на ту висоту, з якої завдається удар.

Також ворог модифікує свої дрони, змінюючи двигуни, змінюючи бойову частину. Тому цілком імовірно, що могла бути посилена бойова частина. І у зв’язку із цим такі руйнування, — розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.