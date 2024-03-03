Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В «шахеде» могла быть усилена боевая часть – военные о масштабных разрушениях в Одессе

В «шахеде» могла быть усилена боевая часть — военные о масштабных разрушениях в Одессе

3 мар 2024, 13:35
999

У «шахеді» могла бути посилена бойова частина. Військові пояснили причину масштабних руйнувань в Одесі.


.

Останнім часом ми фіксуємо спроби ворога запускати дрони на дуже низьких висотах. Це певною мірою відводить від систем ППО. БПЛА ідуть низько над рівнем моря і потім раптово підіймаються на ту висоту, з якої завдається удар.

Також ворог модифікує свої дрони, змінюючи двигуни, змінюючи бойову частину. Тому цілком імовірно, що могла бути посилена бойова частина. І у зв’язку із цим такі руйнування, — розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, атака на Одещину у ніч на 2 березня була досить інтенсивною. Безпосередньо протягом однієї години підрозділи протиповітряної оборони працювали дуже щільно по цілях.

Нагадаємо, станом на 11.00 3 березня росіяни убили 10 мешканців багатоповерхівки на вулиці Доровольського.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров