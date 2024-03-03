Оперативная ситуация в Авдеевском направлении стабилизируется. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n192962-operativnaya-situaciya-pod-avdeevkoy-stabiliziruetsya-prodoljautsya-boi-za-tri-sela.html

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Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку стабілізується.

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Українські Сили оборони утримують села Бердичі, Орлівку і Тоненьке. Росіяни не захопили ці населені пункти, тривають бої. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій 3 березня заявив в ефірі телемарафону.

За тими даними, які підтверджені, в районах цих трьох сіл, які найбільше всіх цікавлять, — Бердичі, Орлівка і Тоненьке — оперативна обстановка стабілізується, там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів, тривають бойові дії, бойові сутички, але немає підстав говорити, що ворог окупував чи захопив ці населені пункти, — зазначив він.

В ОСУВ «Таврія» повідомили, що загарбницька армія зменшила інтенсивність штурмів та ударів з повітря. Лиховій припустив, що це може бути пов’язане з регулярним збиттям російських винищувачів-бомбардувальників.

У суботу, 3 березня, на Авдіївському напрямку росіяни завдали 14 авіаударів. Однак у попередні дні були десятки ударів з повітря.

Нагадаємо, 17 лютого українські Сили оборони вийшли з Авдіївки, а 26 лютого українські війська відступили з села Ласточкине. Вже 27 лютого ЗСУ вийшли з сіл Степове та Сєверне. Після цього росіяни почали активно тиснути на села Бердичі, Орлівку і Тоненьке.