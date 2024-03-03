Оккупанты начали защищать «мангалами» свои системы ПВО. Фото:

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Армія рф почала захищати свої системи ППО так званими мангалами.

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Зокрема, окупанти вирішили захистити елементи зенітного ракетного комплексу «Бук» протидроновим «мангалом» на ракетах. Про це дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко 3 березня повідомив у Telegram.

Фахівець опублікував відео, на якому видно пуско-заряджальну установку 9А39 зі складу комплексу «Бук», ракети якої прикриті «мангалом» майже по всій їхній довжині.

Видання «Мілітарний» припускає, що така конструкція може врятувати ракети від БПЛА, які використовують «скиди» для ураження цілей. Однак «мангал» буде марним від атак дронів-камікадзе, які несуть бойову частину з ударним ядром або кумулятивною дією.

Нагадаємо, на початку серпня 2022 року російські соціальні мережі поширили фото танка Т-90М з комплексом «Накидка» та навареною на башту секцією сітчастого паркану (так званий «мангал» начебто для захисту від боєприпасів типу FGM-148 Javelin, що уражають бронетехніку у верхню півкулю). Однак у вересні 2023 року ЗСУ знищили російський танк «Прорив» із комплексом «Накидка» в Харківській області.

Джерело: «Мілітарний»