Выплаты за уничтожение техники рф предложили для Сил обороны в Раде

https://racurs.ua/n192999-vyplaty-za-unichtojenie-tehniki-rf-predlojili-dlya-sil-oborony-v-rade.html

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В Україні запропонували законопроєкт для встановлення виплат за знищення або захоплення російської техніки. Міністерство оборони України та Збройні сили України підтримують законопроєкт про встановлення низки доплат і пільг для мотивації військовослужбовців.

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Про це повідомив «Укрінформ» ініціатор проєкту закону, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

Інформуємо, що за результатами опрацювання у Міністерстві оборони України проєкт закону підтримується із зауваженнями та пропозиціями, що додаються, — йдеться в листі від Міноборони.

У листі від головнокомандувача ЗСУ наголошують, що законопроєкт «підтримують Збройні сили України без зауважень».

Раніше народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби» (№ 11012).

Зокрема, законопроєкт пропонує встановити виплати за знищення або захоплення ворожої техніки.

Планують передбачити такі виплати:

За танк — 200—370 тис. грн;

САУ/РСЗВ — 200—370 тис. грн;

БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему — 30—100 тис. грн;

інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — 10—30 тис. грн;

ЗРК — 200—370 тис. грн;

радіолокаційні системи засобів ППО — 200—370 тис. грн;

засіб контрбатарейної боротьби — 30—150 тис. грн;

засіб РЕБ — 30—150 тис. грн;

БПЛА розвідувального типу — 30—100 тис. грн;

БПЛА ударного типу — 30—100 тис. грн;

крилату та балістичну ракету — 100 тис. грн;

військовий літак — 500 тис. грн;

військовий гелікоптер — 300 тис. грн;

комплекс далекого візуального спостереження — 30 тис. грн;

військовий корабель — 300—500 тис. грн;

засоби РЕР — 30—100 тис. грн.

Також планується передбачити одноразову грошову виплату військовим, які після 24 лютого 2022 року уклали чи продовжили контракт про проходження служби на термін не менше 3 років або до закінчення воєнного стану.

Одноразова грошова виплата:

солдатам — 120 тисяч гривень;

сержантам і старшинам — 160 тисяч гривень;

офіцерам — 200 тисяч гривень.

Водночас для тих, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами або станом здоровʼя, але виявив бажання продовжити служити, пропонують встановити щомісячну додаткову винагороду розміром 10 тис. грн. Костенко запевнив, що джерела фінансування законопроєкту про встановлення додаткових мотиваційних виплат і пільг для військовослужбовців цілком реальні.