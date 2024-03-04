Шольц придумал еще одно объяснение, чтобы не передать немецкие ракеты Taurus Украине

https://racurs.ua/n192998-sholc-pridumal-esche-odno-obyasnenie-chtoby-ne-peredat-nemeckie-rakety-taurus-ukraine.html

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Канцлер ФРН Олаф Шольц придумав ще одне пояснення, аби не надати німецькі ракети Taurus Україні.

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Він заявив, що Німеччина має зберегти контроль над розгортанням далекобійних ракет Taurus в Україні, що можливо лише за присутності на українській території німецьких солдатів — саме тому передача такого озброєння неможлива.

Німеччина стала найбільшим після США донором зброї для України, але німецький канцлер відмовляється схвалювати надання крилатих ракет, хоча Велика Британія та Франція вже тривалий час постачають Україні свої крилаті ракети Storm Shadow/SCALP.

Причину такого рішення пояснили німецькі медіа.

Шольц розпочинає передвиборчу кампанію. Він позиціонує себе «канцлером миру», обравши шлях Герхарда Шрьодера, і це шкодить Україні та Європі, — написав головний редактор BILD Роберт Шнайдер.

Для зростання рейтингу своєї партії СДПН Шольц намагається уникати «гострих кутів» і саме цим обумовлене його послідовне небажання надавати Україні далекобійні ракети.

Соціал-демократ Ральф Штегнер навіть прямо заявив, що «за іншого канцлера ми, ймовірно, вже давно були б стороною конфлікту». Політик нагадав, що 2002 року канцлер від СДПН Герхард Шрьодер відкинув участь бундесверу у війні в Іраку. І тоді це підвищило його рейтинг.

Головний редактор BILD вважає, що цю ж тактику взяв на озброєння Шольц. Журналіст називає його «фальшивим канцлером миру», зазначаючи, що закінчити війну в Україні може лише тиск на росію. Шнайдер упевнений, що поставки Taurus «дійсно справлять враження на росіян, про що свідчить публікація прослуховування розмови німецьких офіцерів». Він додає, що «солдатів від ФРН ніхто не вимагає, тож це дешеве канцлерство миру».

Протягом десятиліть найжорстокішої конфронтації блоків після 1945 року саме надійне стримування запобігло новій війні в Європі та дозволило вижити Західному Берліну. А ми так і не справили на путіна жодного враження. Навпаки, його має лише потішити те, як Захід публічно розділяється в питанні подальшої допомоги Україні.

Московського диктатора можна зупинити лише тоді, коли він злякається програти війну і, як наслідок, позбутися влади в росії. Тільки тоді він буде готовий здатися. Політика умиротворення, заспокоєння і млявої військової підтримки України, навпаки, тільки надихає його.