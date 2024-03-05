Похищали предпринимателей, вывозили их в безлюдную местность и били – в Днепре задержали рэкетиров

https://racurs.ua/n193024-v-dnepre-zaderjali-reketirov-kotorye-pohischali-predprinimateley-vyvozili-ih-v-bezludnuu.html

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Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалося тримати в страху підприємців Дніпропетровщини.

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Зловмисники вимагали гроші з представників малого та середнього бізнесу за «безперешкодну» господарську діяльність у прифронтовому регіоні.

Щотижнева сума «данини» залежала від сфери підприємництва, його масштабів та прибутковості.

У разі відмови платити рекетирам, вони починали погрожувати фізичним насильством та «повільною» смертю. Якщо це «не спрацьовувало» — викрадали потерпілих, вивозили їх у безлюдну місцевість та били.

Також погрожували «конфіскувати» приватне майно постраждалих та розправитися з їхніми сім’ями.

Задокументовано факт «вибивання» фігурантами майже одного мільйона у гривневому еквіваленті з місцевого бізнесмена.

Зловмисники вивезли чоловіка на околицю обласного центру, а потім тримали його в автомобілі та погрожували фізичною розправою, якщо «не розрахується».

Співробітники СБУ затримали рекетирів після отримання першої частини неіснуючого боргу у розмірі 100 тис. грн.

Очільник банди намагався переховуватись від правоохоронців після затримання спільників, але це йому не вдалося. СБУ встановила його місцеперебування і затримала.

За даними слідства, учасники угруповання входили до сфери впливу відомого кримінального авторитета і позиціонували себе як «силове крило» в його злочинній ієрархії.

Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучено мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Також виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Наразі організатору банди і двом її активним учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.