Сливал секреты о войне на сайте знакомств – в США задержали бывшего офицера ВВС

https://racurs.ua/n193026-slival-sekrety-o-voyne-na-sayte-znakomstv-v-ssha-zaderjali-byvshego-oficera-vvs.html

Ракурс

У США черговий шпигунський скандал. Колишнього співробітника ВПС США затримали 2 березня за розголошення секретних даних про війну рф проти України на сайті знайомств. Йдеться про 63-річного Девіда Слейтера, який був цивільним працівником.

.

У Мін’юсті зазначили, що він працював у командуванні й з серпня 2021 до квітня 2022 року мав доступ до секретної інформації. Зокрема, був присутній на стратегічних брифінгах, а зібрану інформацію передавав через сайт знайомств особі, яка видавала себе за жінку, яка живе в Україні.

У листуванні співрозмовник називав Слейтера «солоденьким» та «таємним агентом», а також постійно просив його розповісти нові дані «з екранів у особливій кімнаті».

До роботи на базі ВПС він служив в армії США і пішов у відставку у званні підполковника. Перше судове засідання відбудеться 5 березня. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі й штраф до 250 тис. дол. за кожним пунктом звинувачення.

Слейтер працював на базі ВПС США Оффат у штаті Небраска як цивільний, однак мав доступ до секретної інформації, зокрема розвідданих.